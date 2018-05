Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

È in corso la cerimonia di chiusura della 71esima edizione del Festival di Cannes.

Durante la serata verranno annunciati tutti i vincitori nelle varie categorie del Concorso, premiati dalla giuria guidata da Cate Blanchett. Un anno fa a ottenere la Palma d’Oro fu The Square di Ruben Östlund, poi nominato all’Oscar come miglior film straniero.

Ecco tutti i vincitori:

Palma d’Oro

Kore-Eda Hirokazu, Shoplifters

Gran Premio della Giuria

Spike Lee, BlacKKKlansman

Premio della Giuria

Nadine Labaki, Capharnaum

Palma d’Oro Speciale

Jean-Luc Godard, The Book of Images

Miglior Attore

Marcello Fonte, Dogman

Miglior Regista

Pawel Pawlikowski, Cold War

Miglior Sceneggiatura

TIE

Alice Rohrwacher, Lazzaro Felice

Nader Saeivar, 3 Faces

Migliore Attrice

Samal Yeslyamova, My Little One

Caméra d’Or

Girl, dir: Lukas Dhont

Palma al Miglior Cortometraggio

All These Creatures, dir: Charles Williams

Special Mention: On The Border, dir: Wei Shujun