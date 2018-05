Spoiler

L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU SOLO: A STAR WARS STORY

Lo stesso George Lucas si è recato sul set di Solo: a Star Wars Story poco dopo che Ron Howard aveva preso il comando del progetto dalle mani di Phil Lord e Chris Miller.

Parlando con Variety lo stesso Howard ha parlato di un consiglio che Lucas gli ha dato durante la costruzione di una scena. Nella sequenza in questione vediamo Han e Qi’ra (Emilia Clarke) nel guardaroba di Lando, occasione sfruttata dal protagonista per rimanere un po’ da solo con la ragazza. In quel frangente Han avrebbe preso il mantello di Qi’ra per appenderlo, ma Lucas aveva un’altra opinione in merito:

Mi ha detto “Sai, Han non si preoccuperebbe di appenderlo”. Lo ha quasi fatto. George è diventato Han Solo per un secondo. L’atteggiamento e il linguaggio del corpo c’erano. Non solo ha donato un buon accento alla scena, ma è anche un promemoria sul fatto che George ha creato questo personaggio e lo comprende davvero. Era così riluttante [ad offrire la sua opinione], eppure la sua scelta era talmente giusta che è stata divertente poterla usare.

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.