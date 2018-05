Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

In un nuovo report pubblicato da Variety, è stato rivelato il budget di, secondo spin-off cinematografico della saga.

Il film, i cui lavori sono iniziati sotto la regia di Phil Lord e Chris Miller e sono terminati sotto la regia di Ron Howard, è costato ben 250 milioni di dollari. Il film con Alden Ehrenreich è dunque risultato più costoso de Il Risveglio della Forza (che ha avuto un budget di produzione di 245 milioni) e de Gli Ultimi Jedi (che ha avuto un budget di produzione compreso tra i 200 e i 219 milioni).

La lavorazione, com’è noto, è stata particolarmente travagliata e, specialmente nella seconda parte, è andata avanti con tempi sempre più stretti e scadenze da rispettare. Il precedente spin-off della saga, Rogue One: A Star Wars Story (che ha avuto un budget di circa 200 milioni), ha incassato al botteghino globale oltre 1 miliardo di dollari. Solo il tempo ci dirà se Solo: A Star Wars Story otterrà al box office una performance pari, superiore o inferiore al film di Gareth Edwards.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.