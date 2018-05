tempo di lettura 2'

Il primo film, uscito nel 2016, ha incassato oltre 783 milioni di dollari in tutto il mondo. Il sequel, nelle sale in questo periodo, ha già raccolto a livello globale oltre 487 milioni.

Le foto che vedono l’attore per la prima volta nell’ormai celebre costume sono state scattate nel 2015. Non erano in molti, allora, a prevedere che la nuova versione del Mercenario Chiacchierone per il grande schermo avrebbe riscosso uno straordinario successo.

Qui di seguito le foto postate da Reynolds:

2015. First time in the suit. It was so clean. So innocent. We both were. #deadpool2 pic.twitter.com/3pVqhuXVmY

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 27 maggio 2018