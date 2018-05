Spoiler

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU SOLO: A STAR WARS STORY

Solo: a Star Wars Story, come ogni film di questo stampo, contiene innumerevoli riferimenti ed easter egg provenienti dal complesso universo di Guerre Stellari.

Uno in particolare però è stato abbastanza inaspettato. Stiamo ovviamente parlando di Dath Maul, iconico personaggio visto per l’ultima volta nell’universo cinematografico in La Minaccia Fantasma, ucciso (apparentemente) da un giovane Obi-Wan Kenobi. Non tutti sanno però che il destino di Maul non si conclude con la sua morte per mano del giovane Jedi: in qualche modo infatti (come accennato nelle serie animate Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels) riesce a sopravvivere grazie all’odio provato per Obi-Wan e rafforzato da oscura magia (oltre che alla costruzione di gambe meccaniche).

Il suo breve ma intenso cammeo, come spiegato dagli sceneggiatori Jonathan e Lawrence Kasdan a Collider, è stato molto ponderato:

È qualcosa che stavo cercando di sottolineare in maniera leggera costruendola nel film per un lungo lasso di tempo, per anni infatti. Stavo cercando di farlo in modo tale che sarebbe stato evidente che saremmo andati lì, ma non in maniera esplicita, così che chiunque stesse leggendo la sceneggiatura avrebbe pensato che fosse una loro idea quella di inserire Darth Maul nel film, ed ha funzionato. L’ho fatto con Pablo [Hidalgo] ed insieme a Ron [Howard] l’ho fatto funzionare. I riferimenti al Teräs Käsi e tutta quella roba sono stati progettati per arrivare a quel momento.

Parlando con Comicbook.com Jonathan ha poi continuato:

Ho sempre pensato che fosse uno dei personaggi che più ho adorato della trilogia prequel, e che fosse un po’ sottoutilizzato in quel frangente. È stato qualcosa che ci siamo resi conto di volere cercando qualcuno al di sopra di Dryden Vos (Paul Bettany) in quel mondo criminale, volevamo come se si sentisse che ci fossero pesci più grandi con cui entrare in contatto nel film.

Maul appare infatti in un ologramma a Qi’ra (Emilia Clarke) nella parte conclusiva del film. In quella sequenza il personaggio è stato interpretato fisicamente ancora una volta (secondo quanto riportato da SWNN) da Ray Park (La Minaccia Fantasma), mentre Peter Serafinowicz (doppiatore di Maul nelle serie animate) ha contribuito donandogli la parte vocale.

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola è incentrata su un giovane Han ed è ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film è uscito il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.