tempo di lettura 2'

, sul quale è ora al lavoro(già regista de Il Risveglio della Forza), doveva inizialmente essere diretto da. Il regista, che usciva da poco dal successo di, è stato poi licenziato dalla Lucasfilm per divergenze creative. In una delle sue ultime interviste, Trevorrow, oggi tra i produttori di(diretto da J.A. Bayona), ha avuto modo di tornare a parlare della fine del proprio ingaggio come regista del nono Star Wars, dicendosi comunque grato per aver goduto – anche se non per molto – della possibilità di far parte del team di addetti ai lavori della galassia lontana lontana.

Come dichiarato da Trevorrow:

Non intendo parlarne molto, anche perché non voglio influire sul modo con il quale i fan vedranno questi film. Quando eravamo piccoli, questi film erano qualcosa che proveniva da lontano. Erano dei veri e propri doni. Più parliamo di come prodotti come questi vengono realizzati, più viene fuori che si tratta sempre e solo di film. Ma uno Star Wars è anche qualcosa di diverso da un semplice film. A prescindere da tutto, io ho avuto l’opportunità di raccontare una storia che è una celebrazione di tutto ciò in cui credo. Ho potuto raccontarla a George Lucas e a Luke Skywalker. Due esperienze che porterò con me per il resto della vita.

Diretto da J.J. Abrams, già alla regia di Star Wars: Il Risveglio della Forza, Star Wars: Episodio IX uscirà nelle sale americane il 20 dicembre 2019.

Fonte: Empire