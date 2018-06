tempo di lettura 2'

Ancora una volta è Art of the VFX a pubblicare alcune immagini in alta definizione di un film uscito in sala.

Si tratta di Deadpool 2, cui il sito dedicato all’arte degli effetti visivi riserva uno spazio intervistando Stephane Nazé di Framestore, coinvolta nella post-produzione della pellicola nel marzo del 2017.

Nell’articolo Nazé spiega che la sequenza più complicata da realizzare è stata quella del combattimento finale, nel terzo atto: “Quella scena è stata definita solo sei settimane prima della consegna: abbiamo dovuto costruire l’ambientazione in CGI solo tre mesi prima della fine della lavorazione del film. Sono tantissime cose da gestire in pochissimo tempo. […] Alcune inquadrature che contenevano un Deadpool completamente in CGI, poi, sono state cambiate all’ultimo minuto: l’obiettivo era quello di avvicinarsi il più possibile all’interpretazione di Reynolds, e così ci hanno chiesto di utilizzare la sua testa dalle riprese originali delle inquadrature”.

Framestore ha lavorato al film un anno, da maggio 2017 ad aprile 2018, realizzando 245 inquadrature di cui 16 per l’edizione estesa “director’s cut” che vedremo in home video, e coinvolgendo 189 persone in totale.

Potete vedere le immagini qui sotto, attenzione perché alcune contengono spoiler sul film:

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi letale, lo sfigurato chef di una caffetteria (Wade Wilson) cerca a tutti i costi di diventare il barista più hot di Mayberry tentando, allo stesso tempo, di fare i conti con la perdita del senso del gusto. Mentre cercherà di riacquistare il gusto per la vita, oltre a un flusso canalizzatore, Wade dovrà combattere contro dei ninja, la Yakuza, dei cani sessualmente aggressivi, nel suo viaggio intorno al mondo che lo porterà alla scoperta del valore della famiglia, dell’amicizia e del sapore, trovando un nuovo gusto per l’avventura e guadagnandosi anche la tanto desiderata tazza con la scritta Miglior Amante del Mondo.

Nel cast di Deadpool 2 troviamo Ryan Reynolds, di ritorno nei panni di Deadpool, Zazie Beetz (Domino) e Josh Brolin (Cable), insieme a Jack Kesy, Shioli Kutsuna, Julian Dennison, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand e Stefan Kapicic.