tempo di lettura 3'

In una intervista con Screenrant ha parlato di, adattamento cinematografico della saga di romanziscritta da Philip Reeve e prodotta dal regista del Signore degli Anelli. Jackson, come vi abbiamo spiegato ieri, ha diretto alcune scene della seconda unità , perciò è stato molto coinvolto nella lavorazione.

Con il sito il filmmaker ha parlato dell’impossibilità di usare effetti pratici viste le proporzioni del progetto, come le miniature:

Con le miniature siamo arrivati quasi al punto in cui sono più costose del digitale. E poi, sai, con una miniatura devi decidere prima l’inquadratura. Devi scegliere come si muoverà la macchina da presa e quella sarà la tua inquadratura. La flessibilità e la scoperta di una cinepresa digitale è un ottimo strumento.

Ci saranno anche molte controfigure digitali, anche se il regista sostiene che il pubblico non sarà in grado di notare la differenza con persone reali:

Si è investito tanto nelle controfigure digitali negli ultimi anni. Sono certo che ne vedremo un bel po’ nelle sequenze che ho girato per questo film, perché questo è il tipico film per cui non puoi costruire set. Insomma, ne abbiamo costruiti il più possibile, ma avere una città lunga un miglio che corre su delle ruote e queste enormi…non puoi costruire niente di quella grandezza.

La pellicola uscirà il 13 dicembre in Italia grazie a Universal.

Il cast è composto da Stephen Lang (Avatar), Leila George, la cantante e attrice sudcoreana Jihae, RobertSheehan (Tom Natsworthy), Hera Hilmar, Ronan Raftery, Hugo Weaving. Lang sarà Thaddeus Valentine, un uomo potente a Londra che cerca di acquistare un’arma di distruzione di massa. La George sarà sua figlia Katherine, mentre Jihae sarà Anna Fang, aviatrice e spia che compare in tutti e quattro i romanzi della saga.

Jackson e Fran Walsh avevano opzionato i diritti della saga nel 2009, la Universal Pictures ha co-finanziato la pellicola con la MRC e si occuperà della distribuzione in tutto il mondo. La serie è composta da quattro romanzi, il primo dei quali è stato pubblicato nel 2001 da Scholastic. Al centro della storia (ambientata in un mondo con un’estetica vittoriana e tecnologie futuristiche) Tom Natsworthy, questa la sinossi del primo romanzo:

Futuro remoto. Tom, giovane Apprendista Storico di Terza Classe, vive in una Londra che si aggira per il mondo ormai deserto cercando di divorare altre città più deboli allo scopo di procacciarsi schiavi e risorse. Un caso fortuito porta il ragazzo a sventare il piano omicida di una giovane orribilmente sfigurata che attenta alla vita del capo della Corporazione degli Storici, l’archeologo Valentine. Prima che la misteriosa ragazza precipiti nel nulla del selvaggio Territorio Esterno, Tom riesce a farsi rivelare la sua identità. Ma, da quel momento, da eroe e si trasforma in preda.

È la prima volta che Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens scrivono una sceneggiatura che non è stata diretta da Jackson. Christian Rivers ha iniziato a collaborare con Jackson come artista degli storyboard, passando poi alla supervisione degli effetti visivi e successivamente come regista di seconda unità nella trilogia dello Hobbit e infine nel remake di Il Drago Invisibile.