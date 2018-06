tempo di lettura 2'

Sono fiero di Solo: A Star Wars Story. Il cast e la troupe ha lavorato nuovamente per consegnare al pubblico un nuovo film della saga. Come regista, mi spiace apprendere che molte persone che ritengo [come mostrato anche dagli exit poll] che possano apprezzare un film al cinema, scelgano di non vederlo sul grande schermo con un grande sonoro.

ha – al momento – il primato di essere l’unico film della saga ad aver generato una perdita in termini finanziari. Il film, lo ricordiamo, ha avuto molti problemi in corso d’opera eè subentrato come regista dopo l’uscita dal progetto di. In uno dei suoi ultimi tweet, Howard si è detto fiero del lavoro che ha svolto in tempi strettissimi per rispettare le scadenze di distribuzione. Contemporaneamente, il regista si è detto dispiaciuto nell’apprendere che molti spettatori attenderanno l’uscita del film in home video anziché andarlo a vedere al cinema. Come scritto da Howard su Twitter:

Nei primi 17 giorni di programmazione negli Stati Uniti, Solo: A Star Wars Story ha raccolto 176 milioni di dollari. Una cifra decisamente al di sotto del potenziale di un prodotto cinematografico parte di un brand come Star Wars.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola è incentrata su un giovane Han ed è ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film è uscito il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.

Fonti: Ron Howard, IW, CB