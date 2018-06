tempo di lettura 1'

L’acquisizione della Fox da parte della Disney ( o della Comcast ) è interessante per tutta una serie di motivi, da quelli che hanno a che fare con questioni prettamente di alta finanza fino ad arrivare sulle “ricadute” per tutti noi fruitori di prodotti mediali realizzati dai vari colossi dell’intrattenimento.

Se sarà la Casa di Topolino a spuntarla, i Marvel Studios potranno finalmente mettere mano su tutti i personaggi della Casa delle Idee in mano alla 20Th Century Fox.

La questione è stata commentata da Kevin Feige durante la Produced by Conference. Il presidente dei Marvel Studios ha ammesso che attualmente

Feige on potentially getting the X-Men, “I’m just sitting, waiting for a phone call to say yay or nay, but obviously it would be nice to have access to that entire library.”

