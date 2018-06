tempo di lettura 2'

In uno dei suoi ultimi tweet,si è pubblicamente dichiarato grande fan di, rivelando di aver amato entrambi i titoli dedicati al Mercenario Chiacchierone.

In più, West ha rivelato che avrebbe più che gradito contribuire alla colonna sonora dei film, e si è indirettamente messo a disposizione per un eventuale coinvolgimento, a partire dalla propria musica, per potenziali nuovi capitoli cinematografici con Ryan Reynolds.

Proprio Reynolds, poco dopo, si è detto entusiasta all’idea, replicando di “star scambiando qualche parola con Celine Dion”.

Ecco i curiosi tweet dei due:

I love both Deadpool movies🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥… I heard tracks in it that sound similar to mine… bro I would have cleared my music for Deadpool …

your guys writing and approach is so innovative … I love how you guys break the 4th wall… thank you for being innovative and please know I’m down to clear next time

— KANYE WEST (@kanyewest) 12 giugno 2018