Le riprese di, il nuovo film di Quentin Tarantino, sono partite (per lo meno quelle di seconda unità).

Ambientato nella Los Angeles dell’estate del 1969, il film è incentrato su un attore televisivo di nome Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) che ha avuto successo con una serie western e vuole debuttare al cinema. La sua spalla Cliff Booth (Brad Pitt), che fa anche la controfigura e lo stuntman, ha lo stesso obiettivo. L’orribile omicidio di Sharon Tate (vicina di casa di Rick nel film, interpretata da Margot Robbie) e di quattro suoi amici per mano dei seguaci di Charles Manson fa da sfondo alla vicenda. Nel cast anche Burt Reynolds, Timothy Olyphant, Tim Roth, Kurt Russell e Michael Madsen.

Online sono arrivate svariate foto dai set in esterni. Come potete constatare dagli scatti qua sotto (via /Film), la Los Angeles del 1969 sta “tornando in vita” nelle strade della città californiana.

@slashfilm This photographer I follow on Instagram (@notadeadhead) just posted the first set photo I’ve seen (maybe first at all?) from Once Upon A Time In Hollywood, thought I’d send it your way pic.twitter.com/RDxZ9elYxz — Jake Sturdevant (@jakesturdevant) 14 giugno 2018

This is what Sunset Blvd looked like today in front of the The Cinerama Dome! It was completely transformed back to 1969. I bet it was for the new #Tarantino film. pic.twitter.com/ESafpxbfkY — Alison Martino (@alisonmartino) 13 giugno 2018

Quentin Tarantino filming at the Arclight tonight: the exterior is dressed like it’s the 60s and Krakatoa is premiering again 🎬 pic.twitter.com/8wBUPlRu6y — Axelle Carolyn (@AxelleCarolyn) 13 giugno 2018

La Sony/Columbia Pictures, che l’anno scorso ha acquisito i diritti di produzione e distribuzione globali del film (trattativa dalla quale è stata esclusa The Weinstein Company, da sempre partner di Tarantino fino allo scandalo che ha coinvolto Harvey Weinstein), ha fissato l’uscita americana al 9 agosto 2019, nel già citato cinquantesimo anniversario della morte di Sharon Tate, uccisa dai membri della “famiglia” di Charles Manson il 9 agosto 1969.

Con un budget di un centinaio di milioni di dollari, il film sarà girato in California approfittando di un tax credit sulla produzione di ben 18 milioni di dollari. Secondo l’accordo Tarantino avrà il final cut e una porzione degli incassi vivi.

Come produttori figureranno David Heyman (Harry Potter e Animali Fantastici), Tarantino e Shannon McIntosh, mentre Georgia Kacandes sarà produttrice esecutiva.

