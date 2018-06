tempo di lettura 2'

Dopo l’ offerta aggressiva di Comcast di qualche giorno fa , la Disney ha rilanciato la propria proposta iniziale per acquisire gli asset entertainment della 21th Century Fox, mettendo sul tavolo 71.3 miliardi di dollari in contanti e azioni.

Si tratta di una cifra più alta di 19 miliardi di dollari di quella già accettata a dicembre dalla Fox, e del 10% più alta dei 65 miliardi di dollari (tutti cash) offerti da Comcast, il che ha sospreso anche gli analisti. Con questa risposta Disney propone 38 dollari per azione, accollandosi anche i 13.8 miliardi di dollari del debito di Fox (per un totale di 85.1 miliardi di dollari): poco fa il board del colosso di Murdoch, dopo aver preso in considerazione entrambe le offerte, ha comunicato di aver rinnovato l’accordo di acquisizione con la Disney, valutando la nuova offerta come molto più vantaggiosa della controofferta di Comcast. Ovviamente saranno poi gli azionisti a dare il parere definitivo (la votazione, prevista inizialmente per il 10 luglio, è stata rinviata).

Ricordiamo che, in breve, Fox cederà gli studi cinematografici e televisivi che hanno creato franchise come Avatar, X-Men, Modern Family, I Griffin e I Simpson, una serie di canali via cavo tra cui FX, National Geographic e canali sportivi internazionali, il 30% di Hulu, la piattaforma televisiva Star India e il 39% della tv satellitare Sky. Fox terrà Fox News e i canali della Fox Broadcasting Company e li riunirà in una nuova compagnia che sarà guidata da Murdoch e dalla sua famiglia.

“Siamo davvero fieri del lavoro che abbiamo svolto alla 21st Century Fox, e crediamo che questa fusione con la Disney genererà ancor più valore per gli azionisti,” ha commentato Murdoch. “Siamo convinti che questa combinazione creerà una delle compagnie più innovative e grandi al mondo”.

Bob Iger della Disney è intervenuto in mattinata affermando di essere sicuro che la sua compagnia avrà la meglio in questa sorta di asta al rialzo, sia davanti al regolatore (secondo Iger il fatto che Comcast sia un operatore via cavo potrebbe creare dei problemi, ma il recente via libera all’acquisizione di Time Warner da parte di AT&T dovrebbe aver tolto ogni dubbio a riguardo), sia perché sono già sei mesi che sta lavorando al processo di acquisizione: “Abbiamo passato gli ultimi sei mesi a studiare come integrare gli affari della Fox. Siamo ancora più convinti del valore che ci darebbero i loro asset e soprattutto i talent che ci lavorano”. La Disney ha recentemente ristrutturato il management proprio per fare posto a numerosi dirigenti della Fox all’interno della Walt Disney Company.

Fonte: Deadline