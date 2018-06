tempo di lettura 2'

Continua la confusione circa il destino di

Qualche giorno fa i sogni dei fan del film di Terry Gilliam che ancora aspettano di vederlo al cinema in tutto il mondo (tranne Francia e Spagna, dove è già uscito) sono stati infranti alla notizia che la corte francese ha deciso di assegnare tutti i diritti all’ex produttore Paulo Branco, che ha iniziato a minacciare cause di risarcimento milionarie.

Ora in una intervista a El Español la produttrice Mariela Besuievsky afferma: “Abbiamo i diritti di Don Quixote, e il film uscirà in tutto il mondo.”

Nell’articolo, la produttrice spiega che “Branco ha avuto l’opzione di acquistare i diritti, ma non l’ha fatto. Senza dubbio vi saranno dei danni da pagare a causa della rescissione del contratto, ma non significa che Gilliam non può far uscire il film in sala.”

Secondo la produttrice, Branco tende a “ingigantire le sue affermazioni”, arrivando a parlare di schiavitù in riferimento al lavoro con lui: “L’era della schiavitù è terminata, se non voglio lavorare con te non puoi costringermi. Puoi costringermi a pagare per ciò che chiedi, ma non a lavorare per te.”

Vi terremo aggiornati, perché la questione sembra in continua evoluzione.

Fonte: Indiewire