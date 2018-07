tempo di lettura 2'

Qualche settimana fa, una newsletter pubblicata su Ankler, ha favorito il diffondersi di un rumour: l’abbandono della guida dellada parte die un passaggio di potere nelle mani di

Rumour corroborato dal flop Solo, pellicola dalla storia produttiva decisamente problematica che non è riuscita a recuperare il terreno perso una volta arrivata nei cinema.

Nei giorni scorsi, durante gli impegni stampa per Ant-Man and the Wasp, /Film ha avuto modo di porre una domanda al diretto interessato che ha, chiaramente, smentito.

D: Quindi avrai un ruolo nel futuro di Star Wars? KF: No. O meglio, ce l’avrò solo nel mio giardino, dove gioco con le mie action figure.

Insomma, al momento tanto Kevin Feige (il cui contratto coi Marvel Studios è in dirittura di scadenza e verrà probabilmente riformulato in maniera estremamente vantaggiosa per lui) quanto Kathleen Kennedy restano ai loro posti.

