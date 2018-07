tempo di lettura 1'

Incassi italiani in perenne calo in questo inizio di luglio, complice l’assenza di titoli forti. In vista di un weekend decisamente moscio, rimane in testa venerdì, con 108mila euro e un totale di 258mila euro.

Al secondo posto Jurassic World – il Regno Distrutto incassa 43mila euro e sale a 9.5 milioni di euro complessivi. Obbligo o Verità al terzo posto raccoglie 36mila euro e sale a 1.8 milioni di euro, mentre al quarto posto Prendimi incassa 27mila euro, salendo a 56mila euro complessivi. Papillon, al quinto posto, incassa 25mila euro e sale a 468mila euro complessivi.

Le altre nuove uscite: al sesto posto Stronger – io sono più Forte incassa 21mila euro, salendo a 56mila euro in due giorni. Ottava posizione per Doraemon, che raccoglie 11mila euro e sale a 23mila euro in due giorni. Nona posizione per L’Incredibile Viaggio del Fachiro, che con meno di diecimila euro sale a 23mila euro complessivi.