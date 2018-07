tempo di lettura 1'

Dopo tanti rumour, arriva la conferma:tornerà nei panni di Lando Calrissian in

Williams ha interpretato il personaggio per la prima volta in Episodio V: L’Impero Colpisce Ancora, poi in Episodio VI: Il Ritorno dello Jedi,e di nuovo in serie come Star Wars Rebels, Robot Chicken, I Griffin e videogiochi come Star Wars: Jedi Knight II – Jedi Outcast. Donald Glover invece ha interpretato Lando in Solo: A Star Wars Story.

Williams si unisce a Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver e Keri Russell.

Le riprese inizieranno alla fine di luglio. L’uscita è fissata per il 20 dicembre 2019.

Diretto da J.J. Abrams e da lui scritto con Chris Terrio, il film è prodotto da Abrams, Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan.

Fonte: The Hollywood Reporter