tempo di lettura 1'

Weekend ancora negativo al box-office italiano, complice anche la contrazione negli incassi dovuta ai Cinema Days e la finale dei Mondiali.

È 12 Soldiers a vincere la sfida, incassando 237mila e ottenendo la miglior media per sala. La pellicola, uscita mercoledì, sale a 264mila euro in cinque giorni. Al secondo posto La Prima Notte del Giudizio incassa 225mila euro, salendo a 940mila euro complessivi. Terza posizione per Jurassic World – il Regno Distrutto, che con 128mila euro in quattro giorni arriva finalmente a dieci milioni di euro complessivi. Al quarto posto riesce a piazzarsi Muse: Drones World Tour, disponibile in sala solo giovedì e venerdì, con 126mila euro. Al quinto posto Stronger – Io Sono il più Forte tiene molto bene e incassa 116mila euro, per un totale di 308mila euro.

Sesto e settimo posto per le nuove uscite Luis e gli Alieni (103mila euro) e Chiudi gli Occhi (97mila euro), mentre all’ottavo posto Il Sacrificio del Cervo Sacro incassa 62mila euro e sale a 475mila euro complessivi. Nona posizione per Prendimi, che incassa 59mila euro e sale a 254mila euro complessivi, mentre al decimo posto Giochi di Potere debutta con 57mila euro.