tempo di lettura 2'

Il personaggio di Weazel proponeva direttamente le fatteze e la faccia del sottoscritto, finendo per eclissare tutti gli altri. In un paio di performance ero alquanto bardato. Ero DD-BD, il primo dride liberato da L3 nella stanza di controllo dei droidi. Ero anche un altro droide nella sala di controllo […] Poi ho interpretato un droide da party nella taverna, giusto prima della partita di Sabacc – vengo distrutto in quella scena, in maniera che definirei graziosa. Ero anche nel pubblico del Sabacc nei panni di questa specie di alieno-criceto… forse più simile a un cincillà in realtà. Poi Weazel, con due differenti look. Poi a Corellia ero uno di quei tizi che guidano quei piccoli mezzi nelle zone di ormeggio. Si vedevano anche in Una Nuova Speranza. Per Solo ne hanno ricostruito uno e mi sono divertito un po’ a guidarlo.

A margine degli impegni stampa per la promozione diin home video, la vecchia conoscenza della Lucasfilm, Warwick Davis, ha rivelato una piccola curiosità sul suo coinvolgimento: nella pellicola di Ron Howard ha interpretato ben sei personaggi, compreso, di “ritorno” da “La Minaccia Fantasma”.

Solo: A Star Wars Story, lo ricordiamo, sarà disponibile a partire dal 26 settembre in Italia in Blu-Ray 4K Ultra HD, Blu-Ray 3D Steelbook, Blu-Ray e DVD, oltre che in digitale HD.

In questo articolo trovate tutti i dettagli delle varie edizioni che arriveranno in commercio.

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola è incentrata su un giovane Han ed è ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars Story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film è uscito il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.