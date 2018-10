tempo di lettura 1'

Ottobre parte in crescita al box-office italiano.rimane in testa (per pochissimo) con 131mila euro e un totale di 8.4 milioni di euro. Apre invece al secondo posto l’evento di L’Amica Geniale (già presentati a Venezia), la serie tv di Saverio Costanzo che andrà in onda sulla Rai tra qualche settimana. Questi primi due episodi hanno incassato 121mila euro, ottenendo la miglior media per sala (il doppio degli Incredibili), oltre 500 euro.

Al terzo posto The Nun: la Vocazione del Male incassa 89mila euro e sale a 4.3 milioni di euro, mentre Michelangelo – Infinito raccoglie 72mila euro e sale a 386mila euro complessivi. Chiude la top-five Blackkklansman con 48mila euro e un totale di 453mila euro.