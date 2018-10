tempo di lettura 1'

Ed e Lorraine Warren avranno una nuova guida., regista dei primi due episodi di, ha deciso di farsi da parte e affidare la regia del terzo film a, regista di, in arrivo il prossimo aprile.

Il film di Chaves è stato presentato durante il Comic-Con di San Diego (ve ne abbiamo parlato qui) alla presenza del regista e del produttore, che è proprio James Wan.

“Lavorare a stretto contatto con Chaves su The Curse of La Llorona mi ha permesso di conoscerlo a fondo come regista” ha commentato il regista del film di prossima uscita Aquaman. “La sua abilità nell’apportare emozione a una storia, la sua conoscenza di atmosfera e spavento lo rendono perfetto per dirigere il prossimo Conjuring“.

David Leslie Johnson, che ha già lavorato al secondo film del franchise, è attualmente impegnato a scrivere la sceneggiatura del terzo che ancora una volta ruoterà attorno ai personaggi interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga.