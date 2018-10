tempo di lettura 2'

Non sono chiari i dettagli della versione adatta ai più piccoli diin arrivo a Natale. La notizia è arrivata qualche giorno fa come un fulmine a ciel sereno: dopo lo slittamento diall’anno prossimo, al suo posto questo Natale troveremo una “nuova versione” del film di David Leitch.

Il merito, secondo Simon Kinberg, è tutto da ricondurre a…:

Ryan Reynolds e il suo studio, ma devo dare più credito a Ryan di chiunque altro, è straordinario nel trovare modi per aggirare il sistema. È geniale, perché sa attrarre attenzione quando serve per le cose virali e sviarle come in questo caso. Beyonce e Kanye fanno uscire un album all’improvviso, Ryan ha trovato il modo per far uscire un film dal nulla.

A giudicare dalle parole del produttore e del regista di Dark Phoenix, sembra che quella che arriverà nei cinema non sarà una semplice versione privata delle parti più spinte e cruente, ma un’edizione di Deadpool 2 con materiale inedito girato appositamente.

Kinberg ha preferito non sbilanciarsi sui dettagli, ma da Lizo Mzimba della BBC, intanto, arriva la notizia che la versione in questione dovrebbe arrivare al cinema con il titolo The Deadpool Before Christmas.

A tiny exclusive – have heard the planned title for the Christmas Deadpool movie is 'The Deadpool Before Christmas' @CBR @ComicBook #Deadpool #TheDeadpoolBeforeChristmas — lizo mzimba (@lizo_mzimba) October 2, 2018

LEGGI ANCHE

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Questa la sinossi:

Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi letale, lo sfigurato chef di una caffetteria (Wade Wilson) cerca a tutti i costi di diventare il barista più hot di Mayberry tentando, allo stesso tempo, di fare i conti con la perdita del senso del gusto. Mentre cercherà di riacquistare il gusto per la vita, oltre a un flusso canalizzatore, Wade dovrà combattere contro dei ninja, la Yakuza, dei cani sessualmente aggressivi, nel suo viaggio intorno al mondo che lo porterà alla scoperta del valore della famiglia, dell’amicizia e del sapore, trovando un nuovo gusto per l’avventura e guadagnandosi anche la tanto desiderata tazza con la scritta Miglior Amante del Mondo.

Nel cast di Deadpool 2 troviamo Ryan Reynolds, di ritorno nei panni di Deadpool, Zazie Beetz (Domino) e Josh Brolin (Cable), insieme a Jack Kesy, Shioli Kutsuna, Julian Dennison, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand e Stefan Kapicic.

FONTE: CB