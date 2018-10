tempo di lettura 1'

Ieri, attraverso un tweet,ha salutato per sempre, il supereroe della Marvel che ha interpretato per ben 8 anni nelle pellicole dell’Universo Cinematografico della Casa delle Idee.

La comunicazione è arrivata a margine della fine della sua sessione di riprese aggiuntive per Avengers 4, il kolossal in arrivo il prossimo anno nelle sale (trovate tutto in questo articolo).

Nelle ore scorse, alcuni celebri colleghi di Chris Evans come Ryan Reynolds e Dwayne Johnson si sono voluti congratulare con lui per questa avventura durata quasi dieci anni.

What a run you had brother. Congrats on breathing life into such an iconic character. Keep on keepin’ on 🤙🏾 https://t.co/yg38AcXNUi

— Dwayne Johnson (@TheRock) 4 ottobre 2018