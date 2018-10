tempo di lettura 1'

si prepara a vincere il weekend al box-office italiano. Il cinecomic Sony tiene infatti molto bene venerdì, incassando 700mila euro (in crescita rispetto a giovedì), la prima media della classifica (oltre i 1.400 euro) e un totale di 1.3 milioni di euro in due giorni.

Seconda posizione per Gli Incredibili 2, che con 200mila euro supera i nove milioni complessivi. Al terzo posto The Nun: la Vocazione del Male incassa 94mila euro e sale a 4.6 milioni di euro. Altra nuova uscita, Smallfoot – il mio Amico delle Nevi al quarto posto incassa 85mila euro e sale a 136mila euro in due giorni.

Le altre nuove uscite in top-ten: The Wife – Vivere nell’Ombra al quinto posto incassa 56mila euro e sale a 86mila euro in due giorni, Papa Francesco – un Uomo di Parola al settimo posto incassa quasi 34mila euro e sale a 57mila euro in due giorni, Un Nemico che ti Vuole Bene all’ottavo posto incassa 32mila euro e sale a 49mila euro in due giorni, mentre chiude la top-ten Opera Senza Autore con 17mila euro e un totale di 27mila euro in due giorni.