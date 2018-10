tempo di lettura 2'

a dominare la classifica del weekend al box-office americano. Il cinecomic Sony tiene meglio del previsto, e incassa 35.7 milioni di dollari (con un calo del 55% rispetto al weekend d’esordio, quando la maggior parte dei prodotti simili perde più del 60%), per un totale di 143 milioni di dollari in dieci giorni. In tutto il mondo il film ha raggiunto i 378 milioni di dollari.

Segue A Star is Born, con 28 milioni di dollari e un totale di 95 milioni in dieci giorni (135 in tutto il mondo): anche in questo caso, la tenuta è ottima (perde solo il 35%).

Al terzo posto apre Il Primo Uomo, che incassa 16.5 milioni di dollari: è la cifra che si aspettava la Universal, anche se gli analisti puntavano più in alto. Costato quasi 60 milioni di dollari, dovrà tenere molto bene per dimostrarsi un successo. Al quarto posto troviamo Piccoli Brividi 2, che debutta con 16.2 milioni di dollari, più o meno in linea con le aspettative: anche in questo caso la tenuta giocherà un ruolo importante, soprattutto con l’avvicinarsi di Halloween.

Chiude la top-five Smallfoot, con 9.3 milioni di dollari e un totale di 57.8 milioni di dollari (110 in tutto il mondo), mentre si piazza al sesto posto Night School, con 8 milioni di dollari e 59 complessivi (79 in tutto il mondo): ne è costati solo 29.

Al settimo posto apre Bad Times at the El Royale, con 7.2 milioni di dollari: si tratta di un debutto piuttosto deludente per la pellicola che è costata 32 milioni di dollari. Ottava posizione per Il Mistero della Casa del Tempo, che incassa 3.9 milioni di dollari e sale a 62.2 milioni complessivi. Nona posizione per The Hate U Give, con 1.7 milioni di dollari e un totale di 2.4 milioni. Chiude la top-ten A Simple Favor, con 1.3 milioni di dollari e un totale di 52 milioni di dollari.

Da notare il debutto di Beautiful Boy in quattro cinema a NYC e LA: il film raccoglie ben 221mila dollari, ottenendo una media di ben 55mila dollari per sala.