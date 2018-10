tempo di lettura 2'

Stavo davvero discutendo sul fare o no questo film, in realtà l’ho rifiutato in un primo moneto perché avevo fatto molti lavori in quel periodo e volevo stare un po’ a casa con la mia famiglia. Per fortuna ho finito per farlo, perché ora non riesco ad immaginare l’idea di non conoscere Phoebe Waller-Bridge. Oh Dio, adoro Phoebe. È semplicemente un’amica deliziosa, divertente ed edificante.

Interpellato da Radio Timesha parlato del suo coinvolgimento nel cast di, secondo spin-off della saga di Star Wars in cui ha vestito i panni di Tobias Beckett.(doppiatrice del droide di Lando L3-37) ha avuto un ruolo fondamentale nella scelta di Hallerson di prendere parte al film:

L’attrice, ricordiamo, fa parte del cast della serie della BBC Feabag.

Solo: A Star Wars Story, lo ricordiamo, è disponibile dal 26 settembre in Italia in Blu-Ray 4K Ultra HD, Blu-Ray 3D Steelbook, Blu-Ray e DVD, oltre che in digitale HD.

In questo articolo trovate tutti i dettagli delle varie edizioni che arriveranno in commercio.

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola è incentrata su un giovane Han ed è ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars Story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film è uscito il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.

