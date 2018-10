tempo di lettura 2'

Nei nuovi ingressi nel cast di, insieme a Naomi Ackie, Keri Russell, figura anche il veterano attore britannico

Recentemente Grant ha rilasciato un’intervista a Yahoo Movies per la promozione stampa di Copia Originale, film dove recita al fianco di Melissa McCarthy.

Durante la chiacchierata ha parlato della sua relazione con la saga di Lucas, del suo stupore per essere entrato a far parte del capitolo finale di un’epopea come quella degli Skywalker e non solo: ha anche rivelato tutti i dettagli della sua parte e della trama del film!

Ma lo ha fatto in una maniera abbastanza peculiare: muovendo le labbra senza proferire suono alcuno!



Star Wars: Episodio IX sarà al cinema a dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film uscirà a dicembre 2019. Alla produzione Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan, mentre alla produzione esecutiva vi saranno Callum Greene e Jason McGatlin. Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumista), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (VFX), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).