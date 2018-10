tempo di lettura 1'

Cheavrebbe avuto successo negli Stati Uniti era già abbastanza chiaro, ma nessuno aveva previsto che potesse addirittura battere il record stabilito solo qualche settimana fa da. E invece, dopo le anteprime di giovedì da 7.7 milioni di dollari, l’horror ha raccolto ben 33.3 milioni di dollari (ben 4.3 volte la cifra delle anteprime, a dimostrazione di un grande passaparola) ottenendo il miglior giorno d’esordio di sempre nel mese d’ottobre e il secondo miglior giorno d’esordio di sempre per un film con rating R (divieto ai minori), secondo solo ai 50.4 milioni di

Il CinemaScore B+ è decisamente buono per un film horror, potrebbe garantire una buona tenuta anche oggi e domani e farlo chiudere a 80 milioni nel weekend (potenzialmente battendo il record di Venom, ancor più sorprendente se si pensa che quest’ultimo è un cinecomic PG13).

Seconda posizione al box-office americano per A Star is Born, che tiene benissimo e raccoglie altri 5.7 milioni di dollari, per un totale di 112.8 milioni di dollari. Al terzo posto Venom incassa 5 milioni di dollari, salendo a 158.5 milioni complessivi. Seguono Piccoli Brividi 2 e The Hate You Give, entrambi con 2.5 milioni di dollari.