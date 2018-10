tempo di lettura 1'

Saràa vincere nuovamente il weekend negli Stati Uniti. Venerdì l’horror firmato Blumhouse ha incassato 10 milioni di dollari, con un calo del 70% rispetto a venerdì scorso (ma erano incluse le anteprime, e per il genere horror si tratta di una percentuale comprensibile). In otto giorni la pellicola ha raccolto 104 milioni di dollari, nel corso del weekend dovrebbe raccogliere 30/32 milioni di dollari.

Tiene ancora A Star is Born, che al secondo posto venerdì incassa 4.2 milioni di dollari: un calo del 26% rispetto a una settimana fa, a conferma dell’ottimo passaparola. Finora il dramma musicale ha raccolto quasi 139 milioni negli Stati Uniti.

Al terzo posto Venom incassa 2.8 milioni di dollari, sfiorando i 180 milioni complessivi.

L’unica nuova uscita del weekend si piazza al quarto posto: è Hunter Killer, che incassa 2.5 milioni di dollari.

Da notare i 58mila dollari incassati da Suspiria in tre cinema: la pellicola di Luca Guadagnino dovrebbe incassare 180mila dollari nel weekend, con una media di quasi 60mila dollari per sala: un risultato molto interessante in vista dell’ampliamento in 250 cinema venerdì prossimo.