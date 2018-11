tempo di lettura 1'

Nel 2016 sono emersi i piani di un remake discritto dal figlio di John Landis, Max Landis. La notizia ha da subito scatenato non poche polemiche, e nel corso dei mesi sia Landis padre che figlio si sono espressi a riguardo. A fine 2017 Max Landis ha terminato la prima stesura dello script , ma da allora non si è più saputo nulla del progetto.

Ora Discussing Film riporta che Edgar Wright ha rivelato, durante una proiezione speciale di Shaun of the Dead, di aver rifiutato la regia del remake, commentando che per lui l’originale “è uno di quei film che mi porterei su un’isola deserta”.

Slashfilm ha contattato il regista, che ha confermato tutto:

È stato anni fa, molto prima che Max Landis fosse coinvolto nel progetto. Non era stata ancora scritta alcuna sceneggiatura: c’era solo l’idea di farlo. John Landis, che io adoro, me lo chiese e io risposi che per quanto mi riguarda il film originale è perfetto, e che non avrei avuto nulla da aggiungere a esso.

