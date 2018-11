tempo di lettura 1'

Il primo weekend di novembre prosegue conin testa: il film Disney venerdì raccoglie altri 738mila euro, ottenendo la miglior media della classifica e salendo a 2.5 milioni di euro in tre giorni. Seconda posizione per un altro film per famiglie,, che incassa 274mila euro e sale a 1.1 milioni complessivi. Al terzo posto troviamo, che incassa quasi 250mila euro e sale a 857mila euro in tre giorni. Segue, che incassa 207mila euro e sale a 819mila euro complessivi. Chiude la top-five, che incassa 179mila euro e sale a 2.6 milioni complessivi.

L’altra nuova uscita in top-ten, Hell Fest, incassa 75mila euro e sale a quasi 400mila euro in tre giorni.