Weekend festivo decisamente ricco al box-office italiano. A guadagnarci maggiormente, sempre in testa in questi primi giorni di novembre. La pellicola Disney, in proporzione, sta andando meglio da noi che in patria: 4.2 i milioni incassati da giovedì a oggi, con una media di quasi settemila euro, per un totale di ben 4.7 milioni di euro da mercoledì.

Seconda posizione per un altro film per famiglie, Il Mistero della Casa del Tempo, che incassa 1.6 milioni di euro e sale a 1.9 milioni complessivi. Sale al terzo posto Ti Presento Sofia, che incassa 1.4 milioni di euro, per un totale di 1.5 milioni in cinque giorni.

Risultato simile, al quarto posto, per First Man – Il Primo Uomo, che raccoglie 1.4 milioni di euro, salendo a 1.5 milioni in cinque giorni. Al quinto posto Halloween incassa 931mila euro, salendo a 3 milioni complessivi, mentre al sesto posto A Star is Born incassa 770mila euro e sale a sei milioni complessivi. Settima posizione per Euforia, che incassa 591mila euro e sale a 1.2 milioni complessivi, mentre all’ottavo posto Piccoli Brividi 2 incassa 424mila euro e sale a 1.8 milioni complessivi. Nona posizione per Il Verdetto, con 393mila euro e un totale di 1.5 milioni di euro, mentre chiude la top-ten la nuova uscita Hell Fest, con 359mila euro e un totale di 567mila euro in cinque giorni.

Tra le altre nuove uscite Quello che Non Uccide all’undicesimo posto incassa 351mila euro, che diventano 416mila in cinque giorni. Sostanzialmente non pervenute le numerose altre uscite, tutte oltre il ventesimo posto.