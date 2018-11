tempo di lettura 2'

In una nuova intervista con Vulture ha avuto la possibilità di parlare tanto di sé stesso e della sua “figura pubblica” quanto, in maniera ovviamente criptica, die del percorso narrativo che intraprenderà ine sulla portata dei film del franchise rispetto alle altre opere cui ha preso parte in passato.

Cominciamo proprio da questi ultimi due aspetti:

È difficile da dire perché stiamo andando verso una direzione molto particolare con quel personaggio e non voglio svelare nulla […] La portata e le dimensioni di pellicole come Star Wars sono interessanti. Normalmente lavori con persone e produzioni dove ti dicono “Mi raccomando, non sprecate le sigarette perché ci serviranno per tutta la lavorazione del film!”. Ma a un Guerre Stellari lavorano 4000 persone quindi è un processo del tutto differente.

In materia di esposizione pubblica l’attore spiega:

Ero consapevole che le persone lo avrebbero visto (Star Wars, ndr.) più delle solite robe cui prendo parte, ma non potevo davvero prevedere quanto spesso sarei stato riconosciuto in giro perché è una cosa che varia da persona a persona. Sono molto alto e ho un aspetto peculiare. Non riesco a mescolarmi in mezzo a una folla.

Infine una considerazione sulla sua intensità di attore messa in relazione all’ambiente “giocoso” del set di uno Star Wars:

Non mi reputo una persona intensa. Se quello che faccio è così anormale da risultare intenso… sì, cioè non ne ho davvero idea. Non sono un attore che segue il metodo. Mi piace stare concentrato sul set, ma non perché seguo un processo che voglio imporre anche agli altri. È che quando lavori a uno Star Wars vuoi restare concentrato perché nelle pause fra le riprese accadono robe comiche. Stormtrooper che vanno a sbattere contro le pareti perché non riescono a vedere bene con gli elmetti in testa! Per cui non so spiegarmi da dove derivi tutta questa intensità…

Star Wars: Episodio IX sarà al cinema a dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film uscirà a dicembre 2019. Alla produzione Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan, mentre alla produzione esecutiva vi saranno Callum Greene e Jason McGatlin. Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumista), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (VFX), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).