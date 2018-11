tempo di lettura 1'

Davanti a, in Cina, c’è soloin materia di incassi nelle prime 24 ore di pellicole tratte da fumetti.

Ma per quel che riguarda il primo giorno di diffusione nei cinema, il record del maggiore incasso in ambito di cinecomic “solitari”, dedicati cioè a un singolo personaggio, c’è proprio il lungometraggio con Tom Hardy.

Grazie ai 34.2 milioni di dollari guadagnati il 9 novembre (ricordiamo che il fuso orario cinese è più in avanti rispetto a quello italiano), il lungometraggio di Ruben Fleischer ha comodamente battuto i 21.6 ottenuti da Spider-Man: Homecoming lo scorso anno nel medesimo lasso di tempo.

Secondo la stima effettuata da Forbes, grazie alla Cina, la corsa di Venom al box office potrebbe chiudersi fra i 700 e i 750 milioni di dollari globali.

E, giusto qualche giorno fa, vi abbiamo spiegato come questo trionfo commerciale stia piazzando la Sony in una posizione contrattuale decisamente privilegiata nei confronti dei Marvel Studios in merito alla gestione dei diritti di Spider-Man and co.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Il film racconta le origini di Venom ed è diretto da Ruben Fleischer su uno script di Scott Rosenberg, Jeff Pinker e Kelly Marcel. Alla produzione Avi Arad, Matt Tolmach e Amy Pascal. Nel cast Tom Hardy, Riz Ahmed, Michelle Williams, Woody Harrelson, Jenny Slate e Ron Cephas Jones.

Venom è uscito nelle nostre sale il 4 ottobre 2018.