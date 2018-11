tempo di lettura 1'

Ottimi risultati al box-office italiano sabato, principalmente grazie ad, che da solo raccoglie più della metà degli incassi. Il film diincassa infatti 2 milioni di euro, portandosi a quasi 4.2 milioni di euro in tre giorni e mezzo e ottenendo una media sopra i 2.800 euro per sala. Il primo film, due anni fa, incassò 2.2 milioni di euro di sabato.

Al secondo posto, molto distante, Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni incassa 427mila euro, portandosi a un totale di 7.8 milioni di euro. Terza posizione per la nuova uscita Widows – Eredità Criminale, che incassa 226mila euro e sale a 348mila euro in due giorni. Al quarto posto Tutti lo Sanno incassa 187mila euro, salendo a 1.1 milioni di euro complessivi. Chiude la top-five Cosa fai a Capodanno?, che incassa 184mila euro e sale a 279mila euro in due giorni.

L’altra nuova uscita in top-ten è Red Zone – 22 Miglia di Fuoco, che al sesto posto incassa 167mila euro, per un totale di 272mila euro in tre giorni.