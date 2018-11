tempo di lettura 2'

Ottimo weekend al box-office italiano, in forte crescita rispetto all’anno scorso, prevalentemente grazie ad, che ha raccolto ben 5.8 milioni di euro (quasi due solo domenica), per un totale di 6.1 milioni se si contano le anteprime di mercoledì. Si tratta di un risultato in linea con quello del primo film, che aveva incassato sei milioni senza anteprime. Sarà interessante seguire l’andamento della pellicola nelle prossime settimane:chiuse con quasi 15 milioni di euro complessivi.

Seconda posizione per Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni, con 887mila euro e un totale di 8.2 milioni di euro – a dimostrazione che i film per famiglie sono il principale generatore d’incassi al cinema in Italia. Al terzo posto Widows – Eredità Criminale incassa 567mila euro in quattro giorni, con la seconda media della top-ten, mentre al quarto posto Tutti lo Sanno incassa 494mila euro e sale a 1.3 milioni complessivi. Quinta posizione per Cosa Fai a Capodanno?, che incassa 474mila euro in quattro giorni.

Al sesto posto Red Zone – 22 Miglia di Fuoco incassa 440mila euro in quattro giorni, seguito da Notti Magiche, che con 313mila euro supera il milione complessivo (sta a 1.1 milioni). Ottavo posto per Ti Presento Sofia, che incassa 267mila euro e sale a 2.7 milioni complessivi (un ottimo risultato per un film italiano), Il Mistero della Casa del Tempo incassa 227mila euro al nono posto (per un totale di 2.9 milioni), mentre chiude la top-ten First Man – il Primo Uomo con 223mila euro e un totale di 2.7 milioni di euro.

Tra le altre nuove uscite, Chesil Beach apre al dodicesimo posto con 103mila euro, Non Dimenticarmi al diciassettesimo incassa 35mila euro, In Guerra al diciottesimo incassa 32mila euro, Summer al ventisettesimo incassa 11.700 euro.