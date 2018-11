Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

A metà settembre abbiamo appreso che laha intenzione di sottoporresostanzialmente a tutte le categorie degli Oscar, comprese quelle per il miglior Film e miglior Regia.

Trovate tutti i dettagli in questo articolo.

In un’intervista pubblicata qualche giorno fa da Essence, Michael B. Jordan, interprete di Erik Killmonger nel cinecomic, ha avuto modo di dire la sua in merito, a margine della promozione stampa di Creed II, dove ritorna nei guantoni di Adonis Creed.

Il film ha fatto un lavoro straordinario, sfondando così tante barriere, ottenendo un enorme impatto culturale in tutto il mondo. Se l’Academy dovesse decidere di dargli un riconoscimento per tutte queste ragioni, sarebbe la proverbiale ciliegina sulla torta, ma per me quello che questo film è riuscito a fare è già una vittoria di suo. Sono davvero estremamente soddisfatto di aver preso parte a questo lungometraggio e non spetta di certo a me il dovergli dare ulteriore credito. Spetta alle persone che devono prendere determinate decisioni e devono farlo usando la loro testa.