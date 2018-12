tempo di lettura 1'

Grazie a Impawards possiamo ammirare un nuovo poster di, documentario diretto da Peter Jackson dedicato alla Prima Guerra Mondiale che ha debuttato il 16 ottobre al London Film Festival ( leggi la recensione guarda la videorecensione ) e che è stato presentato anche alla Festa del Cinema di Roma.

Ecco il poster:

Per realizzare il film il regista ha analizzato oltre 600 ore di materiale dell’archivio cinematografico dell’Imperial War Museums e da audio degli archivi della BBC, componendo poi il suo film e rimasterizzando le immagini in digitale 3D colorizzato con una tecnica innovativa.

Jackson, da sempre affascinato da quell’epoca storica, ha messo a disposizione il suo talento registico per riportare in vita la Prima Guerra Mondiale in maniera completamente inedita: They Shall Not Grow Old utilizza infatti le voci di veterani combinate con immagini d’archivio per portare alla luce la realtà della guerra sul fronte per le nuove generazioni. Le immagini sono state colorizzate e convertite in 3D attraverso tecniche produttive moderne e inedite.

Il film è prodotto da Peter Jackson e Clare Olssen e montato da Jabez Olssen, alla produzione la WingNut Films, mentre alla produzione esecutiva la House Productions. Il progetto è stato co-finanziato da Matthew & Sian Westerman con The Taylor Family Foundation, The Moondance Foundation, il governo gallese, il governo scozzese, British Council, Tim Bunting, Jacqueline & Richard Worswick e un donatore anonimo.