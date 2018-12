tempo di lettura 2'

Terza posizione per Creed II, che incassa 10.3 milioni di dollari salendo a 96.4 milioni di dollari (il primo film, dopo lo stesso tempo, era ancora a 79.3 milioni). Quarto posto per Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald, che incassa 6.8 milioni di dollari e sale a 145.2 milioni complessivi, che diventano 544 in tutto il mondo. Chiude la top-five Bohemian Rhapsody, che incassa 6 milioni di dollari e sale a 173 milioni di dollari, per un totale di 596 milioni di dollari in tutto il mondo. Al settimo posto Green Book ottiene la miglior tenuta della top-ten, andnado in pari rispetto a una settimana fa e incassando 3.9 milioni di dollari e sfiorando i 20 milioni complessivi. Rimane all’ottavo posto Robin Hood, con 3.6 milioni di dollari e un totale di 27.2 milioni complessivi (ne è costati 100). Nona posizione per The Possession of Hannah Grace, con 3.1 milioni di dollari e un totale di 11.5 milioni di dollari. Chiude la top-ten Widows, con 3.1 milioni di dollari e 38.1 milioni complessivi.

In attesa della corsa finale al box-office americano, dicembre registra il secondo weekend più moscio dell’anno con soli 77.8 milioni di dollari raccolti dai primi 12 film in classifica. Il motivo è presto detto: nuove uscite praticamente inesistenti, in vista dei grandi blockbuster natalizi. E così, le prime sei posizioni in classifica sono le stesse dello scorso weekend, con un testa a testa tra. I due film d’animazione riescono a non cannibalizzarsi a vicenda, portando in sala le famiglie, e per la terza settimana consecutiva a spuntarla è la pellicola della Disney con 16.1 milioni di dollari e un totale di 140.9 milioni (258 milioni in tutto il mondo). Per quanto riguarda il film della Illumination, incassa altri 15.2 milioni di dollari salendo a 223.4 milioni di dollari, per un totale globale di 322.3 milioni di dollari.

Da notare, all’undicesimo posto, la risalita di A Star is Born: la pellicola con Lady Gaga si avvicina sempre più ai 200 milioni di dollari grazie a un ampliamento della distribuzione in altri 550 cinema, e incassa così 2.5 milioni di dollari per un totale di 197 milioni negli USA. Sale al dodicesimo posto La Favorita (in espansione in più di 1.500 cinema), con 1.4 milioni di dollari e un totale di 3.4 milioni di dollari. Si piazza al quattordicesimo posto la ridistribuzione di Schindler’s List, con 551mila dollari.