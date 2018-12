tempo di lettura 2'

Mancano due giorni all’uscita americana di, il film d’animazione scritto da Phil Lord insieme a Rodney Rothman, diretto da Peter Ramsey e Bob Persichetti.

Tempo di stime d’incasso per il primo fine settimana che ci arrivano grazie a Deadline.

In questo “sonnacchioso” periodo pre-festività in cui il pubblico potrebbe essere propenso ad aspettare le pellicole in arrivo più a ridosso del Natale, l’opera targata Sony Animation dovrebbe aprire con un incasso compreso fra i 30 e i 35 milioni di dollari, numeri decisamente soddisfacenti considerato il budget “contenuto” di circa 90 milioni.

Deadline spiega che l’interesse verso Spider-Man: Un Nuovo Universo si concentra principalmente fra le famiglie, gli afroamericani e gli ispanici.

Terremo ovviamente d’occhio l’evoluzione della cosa nel corso del fine settimana.

Questa la sinossi ufficiale:

Spider-Man: Un Nuovo Universo racconta le vicende del teenager di Brooklyn Miles Morales e delle infinite possibilità del Ragno-Verso, dove più di una persona può indossare la maschera. Una visione fresca di un nuovo Universo Spider-Man con uno stile visivo innovativo e unico nel suo genere.

Il film è incentrato sull’Uomo Ragno di Miles Morales, che nei fumetti ottiene i poteri quando un ragno geneticamente modificato proveniente dai laboratori delle Osborn Industries finisce nello zaino di suo zio Aaron Davis, un criminale incallito. Inizialmente Morales non vuole essere un supereroe, ma si sente costretto a farlo quando lo Spider-Man originale muore cercando di salvare la sua famiglia.

A doppiare morales nella versione originale vi sarà Shameik Moore, mentre Mahershala Ali sarà Aaron Davis e Brian Tyree Henry sarà Jeffierson Davis. Nel cast anche Liev Schreiber, che doppierà il villain ancora avvolto nel mistero.

Spider-Man: Into the Spider-Verse uscirà il 14 dicembre 2018 negli USA, a Natale in Italia.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!