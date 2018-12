Spoiler

tempo di lettura 2'

, il film d’animazione scritto dainsieme a, diretto da, esce questo fine settimana negli Stati Uniti, mentre in Italia arriverà il 25 dicembre, preceduto domenica prossima da una speciale anteprima a pagamento in 70 sale dello stivale ( maggiori dettagli in questo articolo ).

Su Twitter, uno dei due registi, Rothman, ha ribadito che il film si svolge in un universo simile al nostro, ma diverso. Proprio per questo, il team creativo si è rivolto a una serie di artisti – attori, registi, cantanti – di proporre quello che avrebbero voluto fare in questa realtà alternativa.

Seth Rogen e Edgar Wright hanno condiviso, via social, le loro easter egg:

Spiderverse takes place in a universe like ours but NOT ours. So we asked some favorite filmmakers, musicians and authors and others to tell us what they would make in an alternate universe. We put those things in Miles’ universe. Many things. We open tomorrow. Happy hunting. https://t.co/kpeDNMGNAd — rodneyrothman (@rodneyrothman) 13 dicembre 2018

If you see the wonderful ‘Spider-Man: Into The Spider-Verse’ do look out for this rather tantalizing parallel-universe billboard in Times Square… #SpiderVerse #ShaunVerse pic.twitter.com/M1Cj4zsHxV — edgarwright (@edgarwright) 13 dicembre 2018

No matter what dimension you’re in, I’ll be there making movies. Go check out Spider-Man: Into the Spider-Verse, which was made by some of my wildly talented friends who I’m jealous of. pic.twitter.com/R6H837fCee — Seth Rogen (@Sethrogen) 12 dicembre 2018

Questa la sinossi ufficiale:

Spider-Man: Un Nuovo Universo racconta le vicende del teenager di Brooklyn Miles Morales e delle infinite possibilità del Ragno-Verso, dove più di una persona può indossare la maschera. Una visione fresca di un nuovo Universo Spider-Man con uno stile visivo innovativo e unico nel suo genere.

Il film è incentrato sull’Uomo Ragno di Miles Morales, che nei fumetti ottiene i poteri quando un ragno geneticamente modificato proveniente dai laboratori delle Osborn Industries finisce nello zaino di suo zio Aaron Davis, un criminale incallito. Inizialmente Morales non vuole essere un supereroe, ma si sente costretto a farlo quando lo Spider-Man originale muore cercando di salvare la sua famiglia.

A doppiare morales nella versione originale vi sarà Shameik Moore, mentre Mahershala Ali sarà Aaron Davis e Brian Tyree Henry sarà Jeffierson Davis. Nel cast anche Liev Schreiber, che doppierà il villain ancora avvolto nel mistero.

Spider-Man: Into the Spider-Verse uscirà il 14 dicembre 2018 negli USA, a Natale in Italia.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!