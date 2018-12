tempo di lettura 2'

Non c’eraquest’anno, e si è sentito: il terzo weekend di dicembre ha infatti registrato un calo al box-office italiano, e nessuna nuova uscita è riuscita a scalzaredalla prima posizione. Altri 2.4 milioni di euro per la pellicola di Bryan Singer, che sale così a 15.2 milioni di euro: nel corso del fine settimana il film è diventato il secondo incasso dell’anno, un risultato straordinario e inaspettato. Il prossimo obiettivo, ambizioso ma non irraggiungibile (ci sono le vacanze natalizie), è arrivare ai 18.7 milioni di

Al secondo posto Il Grinch incassa 791mila euro, salendo a 4.5 milioni complessivi, mentre apre al terzo posto Macchine Mortali con 747mila euro e la quarta media della classifica. Apre al quarto posto Un Piccolo Favore, che incassa 730mila euro e ottiene la seconda media della classifica, mentre al quinto posto apre Il Testimone Invisibile, con 658mila euro.

Segue Se Son Rose, che incassa 483mila euro e sale a 3.8 milioni di euro, mentre al settimo posto Alpha – Un’Amicizia Forte come la Vita incassa altri 260mila euro e sale a 975mila euro complessivi. Ottavo posto per La Casa delle Bambole – Ghostland, con 212mila euro e 756mila euro complessivi, mentre al nono posto scende Animali Fantastici – i Crimini di Grindelwald, che incassa altri 174mila euro e sale a 12.6 milioni complessivi. Tiene molto bene, in chiusura di top-ten, Santiago, Italia che incassa 126mila euro (con la terza media della classifica) e sale a 302mila euro complessivi.