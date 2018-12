tempo di lettura 1'

debutta con 239mila euro (e la seconda miglior media per sala) al box-office italiano giovedì. Si tratta di un ottimo esordio per una pellicola per famiglie che ovviamente vedrà incrementare gli incassi nei giorni festivi non appena chiuderanno le scuole.

Seconda posizione per Amici Come Prima, con 161mila euro e la miglior media per sala, per un totale di 347mila euro. Al terzo posto scende Bohemian Rhapsody, con 127mila euro e un totale ora di 16.1 milioni di euro. Apre al quarto posto Bumblebee, con 91mila euro, mentre chiude la top-five Un Piccolo Favore, con 51mila euro e un totale ora di quasi un milione di euro.

Tra le altre nuove uscite, Ben is Back apre all’ottavo posto con 29mila euro, mentre al decimo troviamo Old Man & the Gun, con 18mila euro.