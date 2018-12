tempo di lettura 1'

Disney si prepara a dominare il weekend pre-natalizio al box-office italiano, mantenendosi in testa venerdì con, che incassa 350mila euro e sale a 595mila euro in due giorni. Al secondo postoincassa 213mila euro, in netta crescita rispetto al giorno precedente con un totale di 564mila euro in tre giorni. Chiude il podio, che incassa 203mila euro e sale a 16.3 milioni di euro. Al quarto postoincassa 113mila euro, salendo a 205mila euro in due giorni, mentre al quinto postoincassa 77mila euro e sale a un milione complessivo.

Le altre nuove uscite: Ben is Back all’ottavo posto incassa 47mila euro e sale a quasi 80mila euro, mentre Old Man & the Gun al nono posto incassa 34mila euro e sale a 53mila euro in due giorni.