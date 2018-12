tempo di lettura 1'

si impone al box-office italiano anche sabato: il film Disney raccoglie infatti 741mila euro, salendo così a 1.3 milioni di euro in tre giorni.

Seconda posizione per Amici Come Prima, che incassa 444mila euro e sale a un milione di euro in quattro giorni. Come previsto, il film ha visto un netto incremento negli incassi ieri e ci aspettiamo un’ottima tenuta nei festivi.

Sorprende la performance di Bohemian Rhapsody, che risale al terzo posto incassando 415mila euro ottenendo la miglior media della classifica (oltre 1.100 euro per sala), per un totale di 16.7 milioni di euro. Attenzione: è ancora possibile che nelle festività il film Fox batta Avengers: Infinity War e diventi il maggiore incasso dell’anno.

Al quarto posto Bumblebee incassa 264mila euro, con un forte incremento rispetto a venerdì e un totale di 471mila euro. Quinta posizione per Un Piccolo Favore, che incassa 142mila euro e sale a 1.2 milioni di euro. Al sesto posto Il Testimone Invisibile incassa 139mila euro e sale a un milione, mentre al settimo Macchine Mortali raccoglie 119mila euro e sale a 1.1 milioni complessivi.

All’ottavo posto Ben is Back incassa 111mila euro e sale a 193mila euro in tre giorni, mentre al nono posto Il Grinch incassa 100mila euro e sale a 4.8 milioni complessivi. Chiude la top-ten Old Man & the Gun, con 90mila euro e un totale di 144mila euro in tre giorni.