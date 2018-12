tempo di lettura 2'

vince il weekend pre-natalizio. Il musical Disney raccoglie 2.6 milioni di euro, un ottimo risultato in vista delle festività, che un anno fa erano state dominate da

Ma la commedia italiana non sta a guardare: Amici come Prima, al secondo posto, raccoglie 1.5 milioni di euro, con un’ottima media di oltre 3.200 euro e un totale in cinque giorni di 1.7 milioni di euro. Il film che segna il ritorno insieme di Boldi-De Sica si piazza nettamente sopra gli esordi delle commedie di un anno fa (Poveri ma Ricchissimi con un milione di euro, Natale da Chef con mezzo milione).

Al terzo posto Bohemian Rhapsody raccoglie quasi 1.4 milioni di euro: la pellicola, al suo quarto weekend di sfruttamento, ottiene la miglior media per sala della classifica (!) e sale a 17.3 milioni di euro. A questo punto è praticamente certo che il film diventerà il primo incasso dell’anno battendo Avengers: Infinity War (18.7 milioni).

Apre al quarto posto Bumblebee, con 854mila euro, mentre al quinto posto troviamo Un Piccolo Favore, con 435mila euro e un totale di quasi 1.4 milioni di euro. Al sesto posto Il Testimone Invisibile incassa 416mila euro, per un totale di 1.2 milioni di euro, mentre scende al settimo posto Macchine Mortali, con 378mila euro e un totale di 1.3 milioni di euro. Ottava posizione per Il Grinch, che incassa 359mila euro e sale a cinque milioni complessivi.

Apre al nono posto Ben is Back, con 350mila euro, mentre chiude la top-ten Old Man & the Gun, che debutta con 256mila euro. Le altre nuove uscite: 7 Uomini a Mollo, all’undicesimo posto, incassa 235mila euro, Capri – Revolution apre al dodicesimo posto con 166mila euro, Cold War apre al tredicesimo con 153mila euro e un’ottima media.