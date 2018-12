tempo di lettura 2'

In occasione dell’uscita “natalizia” del primo trailer di Us (che in Italia si intitolerà Noi), il regista Jordan Peele ha incontrato un gruppo di giornalisti per presentare il suo nuovo film dopo il successo di

“Questo film è il frutto del mio amore,” ha dichiarato Peele. “È un film horror. Ho lavorato moltissimo per creare una nuova mitologia horror e un nuovo mostro. Penso che le storie sui mostri siano uno dei modi migliori in assoluto per indagare le verità più profonde e per affrontare le nostre paure come società.”

”È stato importantissimo per me, inoltre, avere una famiglia afroamericana al centro di questo horror,” ha aggiunto il regista. “Ma attenzione: al contrario di Get Out, questo horror non affronta la tematica del razzismo. Penso sia incentrato più su quella che secondo me è diventata una verità innegabile: i nostri peggiori nemici… siamo noi stessi.”

Potete rivedere il trailer in questa pagina.

Scritto e diretto da Peele, il film vede come protagonisti Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Tim Heidecker, Shahadi Wright Joseph, Evan Alex, Madison Curry, Cali Sheldon, Noelle Sheldon e Duke Nicholson. La storia segue le vicende di una madre (Nyong’o) e un padre (Duke) che portano i loro figli alla loro casa al mare decisi a staccare passando del tempo con gli amici (tra cui figura Elisabeth Moss). Ma al calare della notte, la loro serenità diventa tensione e caos quando alcuni visitatori giungono senza essere stati invitati.

L’uscita è prevista per il 15 marzo 2019. Us è prodotto da Sean McKittrick, Jason Blum della Blumhouse e Peele, Ian Cooper & Daniel Lupi della Monkeypaw Productions.

Fonte: Collider