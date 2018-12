tempo di lettura 1'

Continua la corsa di, che anche venerdì rimane in testa alla classifica italiana e incassa altri 733mila euro, portandosi a un totale di ben 7.6 milioni di euro.

Seconda posizione, con incassi in leggera crescita, per La Befana Vien di Notte che raccoglie 536mila euro e sale a un milione di euro in due giorni. Al terzo posto troviamo ancora Bohemian Rhapsody, in crescita rispetto a giovedì con 409mila euro, la miglior media della classifica (!) e un totale di 19.7 milioni di euro: oggi diventerà il primo film del 2018 a superare i venti milioni di euro.

Al quarto posto troviamo Amici Come Prima, che incassa 362mila euro e sale a 5.5 milioni complessivi. Quinta posizione per Moschettieri del Re, con 317mila euro e un totale di 614mila euro in due giorni. Al sesto posto Spider-Man: Un Nuovo Universo raccoglie 227mila euro e sale a 1.2 milioni complessivi.