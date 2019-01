Spoiler

WeGotThisCovered riporta oggi alcune voci di corridoio sul futuro dell’Universo Cinematografico Marvel. Stando al sito,rappresenterà non solo la fine della storia dei Vendicatori come la conosciamo, ma anche l’inizio di un’altra.

Un film sui Nuovi Avengers sarebbe infatti nelle fasi iniziali di sviluppo. Nonostante il titolo, la pellicola si focalizzerebbe sui Giovani Vendicatori, che saranno protagonisti della prossima generazione di supereroi. Nello specifico il gruppo dovrebbe coinvolgere Occhio di Falco nella versione di Kate Bishop, Hulkling, Iron Lad, Patriot, Wiccan, Stature e un nuovo Visione.

Endgame dovrebbe riuscire a presentare alcuni dei nuovi personaggi in questione. Sappiamo, in effetti, che Emma Fuhrmann (Blended) è stata scelta dai Marvel Studios per interpretare la versione adolescente di Cassie, la figlia di Scott Lang, che potrebbe diventare Stature; Katherine Langford, invece, è entrata nel cast in un ruolo misterioso, forse quello di Kate Bishop.

La produzione dell’ultimo film della Fase 3 dell’Universo Cinematografico Marvel è stata segretissima. Conferme e dati ufficiali arriveranno dopo l’uscita del film. A questo punto non manca molto.

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani il 24 aprile 2019. Quanto attendete la pellicola? Ditecelo nei commenti!

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.