tempo di lettura 2'

ha ricevuto una nomination agli Oscar nella categoria Migliori Effetti Visivi. Per tale motivo i fratelli Russo hanno deciso di congratularsi via Twitter con il team dei VFX che hanno lavorato al cinecomic, oltre a congratularsi anche con Ryan Coogler, Kevin Feige e Nate Moore per le 7 nomination ottenute da qui trovate tutte le nomination ).

Ecco il post:

We are very proud of our incredible vfx team for their spectacular work on Infinity War. A standing ovation for their well deserved Oscar nomination. And a HUGE congratulations to Ryan Coogler, Kevin Feige, Nate Moore, and the entire @theblackpanther team on their 7 nominations. pic.twitter.com/zq9kZEbUky

— Russo Brothers (@Russo_Brothers) 22 gennaio 2019